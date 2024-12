Nova igreja do Caniçal foi benzida há 25 anos

A 5 de Dezembro de 1999 estava tudo a postos para a bênção da nova igreja do Caniçal. Uma igreja de linhas modernas, que representou um investimento de 560 mil contos do Governo Regional.

Na edição impressa desse dia, o DIÁRIO dava conta de que tanto o padre como os fiéis “aplaudiram a obra” e de que muitos ficaram com as lágrimas nos olhos ao verem o projecto final.

No entanto, o próprio padre admitiu ter estranhado a arquitectura no início. “A altura do edifício mereceu-lhe a alcunha de "hotel" e de "forte" e as aberturas nas paredes laterais a de "pombal". Mas nesse dia todos teceram largos elogios.

O padre Pereira também se rendeu às novas tecnologias e começou a preparar as missas no computador para depois projectar os slides no altar. Uma forma de ajudar os paroquianos a seguir a missa e que deixou todos satisfeitos.

Outro destaque do DIÁRIO foi a entrevista a Henrique Costa Neves. O antigo director do Parque Natural da Madeira afirmava o seguinte: “Teremos de prestar contas ao mundo, uma vez que a Laurissilva passou a ser património mundial e periodicamente teremos que apresentar relatórios”.

“A Laurissilva só há pouco tempo é que começou a ser divulgada. Lembro-me que quando estudei nunca se falava em Laurissilva, nem mesmo nas Universidades. Hoje em dia é importante notar que, a nível regional, qualquer miúdo já sabe o que é a Laurissilva. Esse foi um passo grande que se deu. Mas muitos madeirenses, infelizmente, conhecem muito mal a Madeira”, afirmou.

Já as associações de actividades náuticas reclamavam por um debate prévio dos Planos de Ordenamento da Orla Costeira – POOC.