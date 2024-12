Artista madeirense condenada por ofensas nas redes sociais

Tribunal da Relação de Lisboa obriga arguida a pagar multa de 2.400 euros ao Estado e uma indemnização de 3.500 euros ao cantor Ruben Aguiar e à companheira deste, devido às publicações que fez com calúnias no Facebook. O tema faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO e é bem exemplificativo das consequências penais das mensagens que são postas a circular nas redes sociais.

A foto em grande destaque na primeira página ilustra a notícia que revela que há 685 feirantes e vendedores ambulantes na Madeira. A maioria destas pessoas dedica-se ao comércio de produtos alimentares. Um deles vende castanhas há mais de meio século no Funchal.

Nesta edição ficamos ainda a saber que o Complemento Regional para idosos sobe para 1.440 euros e que o apoio vai abranger mais 700 beneficiários no próximo ano.

Por outro lado, o grupo humorístico 4Litro vai lançar ‘lotaria de Natal’ e prepara um filme.

Por fim, Mobilidade no Funchal é o tema da primeira conferência do ciclo ‘Pensar o futuro’, que é promovido pelo DIÁRIO e TSF e arranca na sexta-feira.