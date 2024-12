Camelo fecha a porta a coligações com PS e com PSD de Albuquerque

Não, não e não. Foi assim que Gonçalo Maia Camelo, presidente da IL Madeira, rejeitou há momentos qualquer possibilidade de acordo pré-eleitoral ou pós-eleitoral com PS de Paulo Cafôfo, mas também com o PSD, cuja liderança partidária ou de governo venha a ser chefiado por Miguel Albuquerque.

Esse é um dado absolutamente clarificado e definido na direcção, avisa, e não valerá a pena insistir porque a resposta será rigorosamente a mesma por que a IL prefere estar representada na Assembleia Legislativa, fazendo uma oposição construtiva e crescendo politicamente, do que ficar irremediavelmente ‘colado’ a outros partidos hipotecando a sua imagem e credidibilidade.

“Já tive a oportunidade de agradecer o convite do dr. Paulo Cafôfo e transmitir-lhe que não vamos e nem admitimos aceitar [a proposta de coligação eleitoral envolvendo PS, o JPP, a IL, o PAN e o BE] porque seria, no nosso entender, uma coligação contra-natura”.

Camelo lembra que as propostas que o seu partido defende são completamente antagónicas a outras que o BE ou PAN defendem, antiliberais e antiprogressistas, o que na sua opinião seria, à partida, um projecto político falhado.

“E perante a possibilidade de um eventual governo do PSD de ser liderado pelo dr. Miguel Albuquerque obviamente também não integraremos nem suportaremos esse governo. Portanto vamos sozinhos com as nossas ideias, apresenta-las e discuti-las”, concluiu.