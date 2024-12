'Bartolomeu Perestrelo' lança iniciativa 'Calça a Diferença'

De mãos dadas com a inclusão, a Escola Básica com Pré-escola Bartolomeu Perestrelo não quer deixar de assinalar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência.

Desta forma, o grupo da educação especial lança a iniciativa 'Calça a Diferença'.

"A ideia é bastante simples, neste dia 3 de Dezembro só temos de calçar meias que não sejam o par uma da outra e usá-las durante o dia. Este pequeno gesto simboliza o respeito pela diversidade e o compromisso com uma escola mais inclusiva", revela a escola à imprensa.