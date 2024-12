“Celeridade dos investimentos na Justiça só é possível graças ao trabalho do PS”

A deputada do PS-Madeira à Assembleia da República quis lembrar, hoje, numa nota à imprensa, que foi graças ao trabalho iniciado pelo anterior Governo do PS que é possível agora avançar com alguns investimentos na área da Justiça na Região.

Sofia Canha referiu-se à visita oficial da actual ministra da justiça à Madeira, ontem e hoje, para participar na entrega e assinatura do contrato interadministrativo entre o Ministério da Justiça e a Câmara de Santa Cruz, para a revisão do projeto de reabilitação do palácio da Justiça daquela cidade, bem como para a assinatura do contrato com a Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas para a realização de obras de reparação e beneficiação das fachadas do edifício 2000.

Numa reacção à forma como a governante se disse surpreendida com a rapidez com que as diligências foram tomadas, em particular pela autarquia de Santa Cruz, que já havia submetido para aprovação em reunião de câmara o respetivo projeto a concurso, a deputada socialista lembra que “só foi possível a consumação célere dos procedimentos e dos contratos graças ao trabalho desencadeado pela anterior ministra da Justiça do PS, Catarina Sarmento e Castro”, a qual se deslocou à Madeira, no início deste ano, para assumir o investimento em diversos edifícios e equipamentos sob a sua alçada.

Sofia Canha aproveita, por outro lado, para lamentar que a atual ministra da Justiça, Rita Júdice, não tenha assumido a contratação de mais oficiais de justiça para a Região, para fazer face à necessidade urgente de mais recursos humanos, ao contrário do que acontece com outras comarcas, que receberão nos seus quadros alguns dos 108 profissionais a recrutar.