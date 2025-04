Francisco Franco é a 8.ª escola pública a nível nacional

Apesar de globalmente ter ficado em 63.º no ranking nacional das escolas, tendo por base os exames nacionais de 2024, a Escola Secundária Francisco Franco teve ainda melhores resultados se observarmos mais 'de perto', no pormenor das escolas públicas. Assim, conforme relembra o presidente do Conselho Executivo, António Pires, o 8.º lugar no ranking das escolas públicas é bem revelador do trabalho que toda a comunidade tem feito em prol do sucesso que se deve, acima de tudo, ao empenho dos alunos.

"Somos uma escola que já há muitos anos temos vindo a trabalhar no sentido de poder se dar um bom ambiente aqui na escola, um ambiente de trabalho, potenciador de bons resultados", começa por referir ao DIÁRIO. "E quando dizemos isso, estamos sobretudo a pensar no futuro dos nossos alunos. Aqueles que escolhem Francisco Franco devem encontrar aqui as boas condições para que tenham sucesso na sua carreira académica e, depois mais tarde, profissional. E este é o nosso objetivo", frisa.

Por isso, "quando nós vemos estes resultados traduzidos em números, ficamos totalmente satisfeitos porque no fundo é a tradução do nosso trabalho", elogia o docente responsável pela gestão da escola. "De realçar, o seguinte, às vezes o ranking são feitos um pouco de forma cega e há pormenores que, se calhar, não passam muito. No caso do ranking do Expresso, por exemplo, que é um ranking que é feito com base em todas as disciplinas, de entre as escolas públicas do país, e são, penso, cerca de 600, a Francisco Franco é a oitava a nível nacional" (7.ª quando se coloca o filtro das que têm mais de 80 exames).

António Pires acredita que "é um resultado extraordinário", porque, acredita, "nunca tinha acontecido uma coisa dessas. Depois, pensar também que é a escola que tem mais exames a nível nacional, também de acordo com o ranking dos Expresso". Foram 1.415 exames com uma média de 13,11 valores.

"E isto quer dizer que se, por exemplo, uma escola tem duas turmas pode facilmente trabalhar esses alunos para terem bons resultados", já "trabalhar com 50 turmas é muito mais difícil e conseguir estes resultados com tanta gente é, de facto um fator extraordinário". De facto, entre as 651 escolas públicas onde a Francisco Franco figura em 8.º, é a que tem mais exames realizados.

"Depois, há um outro jornal (Público) que tem um ranking que se chama ranking de superação, onde mede o desempenho da escola com base no contexto socioeconómico e cultural de onde a escola está inserida", explica António Pires. "E, nesse ranking, que no fundo traduz a mais valia que a escola é para a comunidade educativa, a posição da Francisco Franco é a 27 a nível nacional. Então isto quer dizer que o desempenho da escola é claramente de excelência, tendo em conta este contexto", garante.

Por isso, conclui, "quando nós vemos os resultados, além de todas as críticas que se possam trazer aos rankings, isto tem um dado objetivo que nos permite dizer que o trabalho que tem sido feito tem tido sucesso. E quando falo em trabalho, falo de facto de trabalho de toda a comunidade. Porque, naturalmente, os resultados são conseguidos pelos alunos, mas por trás do desempenho dos alunos há uma imensidão de trabalho de organização, dos professores, dos funcionários da escola também, dos pais, que colaboram para que tudo isto funcione. E uma das coisas que nós sentimos muito na escola é o ambiente que aqui se vive, que é um ambiente potenciador de aprendizagens e destes resultados escolares". E acrescenta para finalizar: "Então, repito, aquilo que nos move não é, digamos, uma espécie de competição para ver quem é que chega em primeiro lugar, é, sobretudo, um trabalho que deve ser feito em função da educação, em função da qualidade do ensino e em função do sucesso dos nossos alunos."