Trabalhos de pavimentação levam a 'cortes' ao trânsito na Rua Pedro José de Ornelas

A Câmara Municipal do Funchal informou que, entre os dias 7 e 19 de Abril, vai proceder a trabalhos de pavimentação da Rua Pedro José de Ornelas, na Pena, pelo que o trânsito vai estar condicionado ou cortado em determinadas zonas.

As alterações ao trânsito vão fazer-se em três fases distintas.

FASE A

1.1. Interrupção da circulação na Rua Pedro José de Ornelas, entre a Rua da Levada de Santa Luzia e a Rua Nova Pedro José de Ornelas;

1.2. A carreira n.º 19 da Horários do Funchal circula pela Rua Nova Pedro José de Ornelas, Rua Dr. Ângelo Augusto da Silva, Estrada dos Marmeleiros e Estrada do Livramento em direção à Estrada Luso Brasileira;

1.3. A carreira n.º 26 deve circular pela Rua Ernesto Sena de Oliveira e Rua da Levada de Santa Luzia;

1.4. A carreira n.º 33 deverá utilizar a Rua Dr. Pestana Júnior e a Rua da Ribeira de João Gomes;

1.5. Como alternativa rodoviária, os condutores poderão utilizar a Rua D. Ernesto Sena de Oliveira em direção à Rua da Ribeira de João Gomes ou a Rua da Levada de Santa Luzia em direção à Rua do Comboio. No sentido ascendente, recomenda-se a circulação pela Rua Dr. Pestana Júnior e Rua D. Sena de Oliveira.

FASE B

2.1. Interrupção da circulação na Rua Pedro José de Ornelas, entre a Rua Nova Pedro José de Ornelas e a Rua da Pena;

2.2. As carreiras n.º 19, 22, 26 e 33, no sentido ascendente, devem circular pela Rua da Pena e Rua Silvestre Quintino de Freitas em direção à Rua Nova Pedro José de Ornelas. No sentido descendente, devem utilizar a Rua D. Ernesto Sena de Oliveira e a Rua da Ribeira de João Gomes.

FASE C

3.1. Interrupção da circulação na Rua Pedro José de Ornelas, entre a Rua da Pena e a Rua das Hortas;

3.2. As carreiras n.º 19, 22 e 26, no sentido ascendente, devem circular pela Rua Dr. Pestana Júnior e Rua D. Ernesto Sena de Oliveira. No sentido descendente, o trajeto recomendado é pela Rua D. Ernesto Sena de Oliveira e Rua da Ribeira de João Gomes;

3.3. A carreira n.º 33, no sentido ascendente, deve utilizar a Rua Dr. Pestana Júnior e, no sentido descendente, a Rua da Ribeira de João Gomes.

4. OUTRAS INFORMAÇÕES

4.1. ESTRADA LUSO BRASILEIRA

4.1.1. Nos termos do Edital n.º 227/2025, entre 26.03.2025 e 21.04.2025, estará interrompida a circulação rodoviária na Estrada Luso Brasileira, entre o n.º 20 de polícia e o parque de estacionamento sob o viaduto da V.R.1;

4.1.2. Os condutores que saem da V.R.1 no Nó 12, tanto no sentido Câmara de Lobos – Funchal como Santa Cruz – Funchal, serão encaminhados para o túnel de ligação à Rua da Ribeira de João Gomes;

4.1.3. O acesso à V.R.1 poderá ser feito pela Rua da Ribeira de João Gomes ou pela Estrada da Fundoa;

4.1.4. Para acesso ao segmento norte da Estrada Luso Brasileira, os condutores podem optar pela Rua Nova Pedro José de Ornelas ou Rua da Levada de Santa Luzia, seguindo para a Rua do Comboio, Rua da Portada de Santo António, descendo depois pela Estrada Luso Brasileira. Em alternativa, podem circular pela Estrada dos Marmeleiros e Estrada do Livramento.

4.2. É expressamente proibido o estacionamento de veículos na área de intervenção e zonas envolventes;

4.3. O acesso a residências, garagens e parques será garantido conforme o avanço da obra;

4.4. Apela-se à compreensão dos condutores pelos eventuais transtornos causados, solicitando-se o cumprimento rigoroso da sinalização existente e instruções da Polícia de Segurança Pública;

4.5. Os horários e percursos dos transportes públicos podem ser consultados em: https://siga.madeira.gov.pt/;

4.6. Para mais informações sobre alterações rodoviárias, aceda a: https://infomobilidade.funchal.pt/.