Um cargueiro madeirense encontra-se a arder, desde ontem, nas ilhas Canárias, no Porto de Arinaga.

De acordo com informações publicadas nos meios de comunicação de Espanha, o navio de carga afectado, 'Langeland', tem bandeira portuguesa e começou a arder esta segunda-feira, por volta das 16 horas.

O incêndio terá começado no porão do cargueiro quando a tripulação realizava uma operação de sucata, segundo fontes da Autoridade Portuária de Las Palmas. Num primeiro momento, a tripulação do navio terá tentado apagar as chamas com os seus próprios meios, mas não foi bem sucedida devido ao rápido avanço do fogo e do fumo, pelo que os bombeiros do Consórcio de Emergência de Grã Canaria tiveram que se deslocar ao local, bem como um helicóptero de resgate marítimo.

As informações indicam mesmo que parte da tripulação foi evacuada para garantir a sua segurança, enquanto os restantes trabalhadores permaneceram a bordo para ajudar nos trabalhos de extinção das chamas, que causaram uma intensa coluna de fumo negro.

Bomberos Gran Canaria del parque de Arinaga actuando en estos momentos en un incendio de un buque en el Puerto de Arinaga. pic.twitter.com/spvmuIqpOZ — BOMBEROS GRANCANARIA (@BomberosGC) December 9, 2024

Alguma imprensa espanhola indica que o navio transportava combustível e sucata, materiais altamente poluentes que, em caso de derrame, "poderiam afectar gravemente as águas do porto de Arinaga e o ecossistema marinho circundante", sendo que a intensa coluna de fumo negro indica a "combustão de substâncias tóxicas, que podem prejudicar a qualidade do ar no local". No entanto, garantem que, de momento, não há qualquer risco de explosão.

Não consideramos que agora tenha um perigo iminente, mas é uma situação que requer atenção. Esperamos ter o controlo total em breve, mas de qualquer forma, é uma situação muito difícil, porque os trabalhos nos barcos são complicados e muito sensíveis, porque não se pode simplesmente deitar água, uma vez que a embarcação pode adornar Ignacio Gallego, capitão marítimo de Las Palmas

🔴 En #GranCanaria, un buque de bandera portuguesa atracado en el puerto de Arinaga sufrió un incendio ayer.



Esta mañana el fuego se reactivó, y los equipos trabajan en su control.#TN1Canariashttps://t.co/nya3TINtwS pic.twitter.com/sA0LKcpZi8 — RTVC (@RTVCes) December 10, 2024

O navio, que pesa cerca de 4 mil toneladas e tem um comprimento de 89,96 metros, foi construído ainda este ano, tendo começado a operar a partir de Maio. Desde então, tem realizado várias viagens entre a Madeira e as ilhas Canárias, sendo que está atracado no Porto de Arinaga desde o passado dia 6 de Dezembro.