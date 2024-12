Cafôfo à frente de Albuquerque “só se o mundo está ao contrário”

Sondagem da Aximage para o DIÁRIO e TSF-M indica que os social-democratas vencerão as ‘Regionais’ antecipadas. PS e CDS perdem deputados, CH e IL ganham e JPP mantém-se igual. Albuquerque e Cafôfo empatados na preferência para presidente do Governo. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira, desta terça-feira, 10 de Dezembro.