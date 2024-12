Albuquerque evita confirmar contactos com o Chega

“Não há nenhumas reuniões secretas”, começou por ser a resposta de Miguel Albuquerque ao ser confrontado com a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 3 de Dezembro.

Em causa contacto entre elementos próximos de Miguel Albuquerque e o Chega.

“Vamos ter reuniões abertas com os partidos no sentido de dar prioridade a aquilo que é fundamental”, apressou-se a dizer, referindo-se às reuniões agendadas para esta quarta-feira com diversos partidos, incluindo o Chega.

Quanto a reuniões prévias e secretas com o Chega, insistiu que “não há contactos com o Chega”, justificando a afirmação dizendo “eu não tenho feito contactos…”. E outros dirigentes do PSD/M fizeram contactos com o Chega? “Podem falar” foi a resposta ‘gaga’, que dita por outras palavras seria um ‘nem confirmo, nem desminto’.

Assegura apenas estar empenhado em ter “um diálogo franco, um diálogo consistente e construtivo no sentido de termos um orçamento aprovado, porque isso é do interesse da região”, sustentou.