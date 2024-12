Cafôfo garante voto contra o orçamento

"A instabilidade só acabará com a saída de Miguel Albuquerque e o fim do regime do PSD. E se não sai por sua livre vontade, que seja o povo a pô-lo na rua. Ao PS exige-se clareza e firmeza. Que fique bem clara a nossa coerência: opomo-nos a este governo, opomo-nos a este Orçamento", afirmou Paulo Cafôfo na intervenção no encerramento do debate na generalidade do OR2025.

O PS vota "contra a moção de confiança e o orçamento deste governo, porque queremos e sabemos que há outra alternativa. O PS trabalha para outra solução governativa".

E deixa um alerta aos madeirenses para que estejam atentos, "pois sendo o PSD e Miguel Albuquerque o foco de instabilidade, procurarão fazer passar a ideia de que os outros é que são os causadores da instabilidade. Temos visto o Presidente do Governo a disparar em todas as direções, tentando afastar a sua responsabilidade pela actual conjuntura".

Se o orçamento não for aprovado, assegura que "a Madeira não vai parar".

O líder socialista acredita que o PSD vai usar a "chantagem" e lembra a lista de investimentos que vão ficar por fazer, prometida por Albuquerque. Por isso, o PS vai elaborar outra lista, a das promessas do PSD que ficaram por cumprir.

Cafôfo lamenta que tenha sido o PS e o próprio os visados no debate deste orçamento, como se fosse um "orçamento do PS" e garante que já está habituado a ser "injuriado" e vítimas de "mentiras" e diz estar preparado para ir a eleições.

O líder socialista apresentou uma "linha do tempo", desde as eleições de Maior deste ano, começando pela apresentação de um acordo com o JPP e, depois, rejeitando o programa do governo e o orçamento.

Também recordou que desde logo assumiu o voto a favor da moção de censura, assim que deu entrada no parlamento.

"Somos livres e somos capazes de escolher o nosso destino. A viagem não acaba com Orçamento ou com a Moção de Censura, bem pelo contrário, continua e podemos ir mais longe do que fomos até agora", conclui.