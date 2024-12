“Rui Alves tem feito um trabalho muito bom à frente do Nacional”, diz Albuquerque

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, marca presença, esta noite, no Jantar de Gala do aniversário do Clube Desportivo Nacional, no Casino Madeira.

À margem do evento, Miguel Albuquerque deixou rasgados elogios ao presidente da colectividade e reconheceu o papel fundamental que esta tem na formação desportiva e cultural da juventude madeirense.

O presidente Rui Alves tem feito um trabalho muito bom à frente do Nacional. Esta é uma instituição eclética e não é só futebol. Mas também no futebol, com um orçamento magro, conseguiu trazer o clube de volta à I Divisão, o que merece reconhecimento. A minha ideia é continuar apoiá-los, em nome de todos os adeptos e, sobretudo, em nome das famílias. Presidente do GR

Nesse sentido, o líder madeirense reforçou o compromisso do Governo Regional em apoiar o desporto e destacou a função social desempenhada pelos clubes como o Nacional.

"A educação desportiva é essencial para desviar os nossos jovens de maus caminhos, e as instituições como o Nacional desempenham um papel que é inerente ao Estado", salientou.