"Albuquerque deve pedir juízo é para si", afirma Cafôfo

“Parece que a única pessoa que ainda não percebeu que Miguel Albuquerque é a causa do descrédito e da instabilidade que se vivem na Região é o próprio Miguel Albuquerque”. Quem o afirma é o presidente do PS-Madeira, face às declarações do presidente do Governo Regional, que, ontem, desejou que “o Pai Natal dê juízo a um conjunto de políticos que ainda não perceberam que o povo precisa de estabilidade e não quer eleições, nem confusões”.

Fortemente crítico, Paulo Cafôfo afirma que se a Madeira volta a passar por este clima de instabilidade, isso deve-se em primeiro lugar a Miguel Albuquerque e ao PSD-Madeira, lembrando que o chefe do Executivo e a cúpula do partido que suporta o Governo estão a braços com a Justiça por suspeita da prática de crimes de corrupção, refere nota à imprensa do partido.

“Isso sim, é motivo mais do que suficiente para dizer ao presidente do Governo para, ele próprio, ter juízo, ser consequente e pedir o levantamento da imunidade que dispõe enquanto membro do Conselho de Estado para poder responder perante a Justiça (...) quem não deve, não teme”. Paulo Cafôfo

Para o presidente do PS-M, “já basta de ver o presidente do Governo a fazer chantagem com os madeirenses, alegando que se o Orçamento não for aprovado a Madeira vai parar”, assegurando que, mesmo que o Orçamento não passe e que o Governo caia, as pessoas vão continuar receber os seus salários, os idosos não deixarão de receber as suas pensões, os funcionários públicos serão valorizados e a economia vai continuar a funcionar.

Paulo Cafôfo aproveita para lembrar que, no início do ano, assim que rebentou o escândalo judicial, foi o próprio PSD de Miguel Albuquerque que retirou a proposta de orçamento para 2024, impedindo que fosse discutida no Parlamento, apenas para depois usar a chantagem como argumento ao longo de toda a campanha eleitoral.

“A verdade é que, apesar de todo o queixume, mesmo em gestão o Governo aumentou até a despesa, o que deita por terra todas as mentiras ditas com o intuito de manipular as pessoas”, denuncia o líder socialista. Paulo Cafôfo vai mais longe e pergunta mesmo se, depois de ter sido aprovado o orçamento deste ano, a Madeira saiu do topo das regiões com maior risco de pobreza do País, se os madeirenses viram aumentados os seus salários e o seu poder de compra e se passaram a ter um melhor acesso à habitação e à saúde, nota o comunicado.

O presidente do PS-M esclarece que tudo isto não passou de uma farsa criada pelo PSD, que se prepara agora para “repetir o ato, com os mesmos atores, mas com um currículo cada vez mais manchado”.

Como salienta, é chegado o momento de o chefe do Executivo “pedir juízo” para si próprio e para os partidos que viabilizaram este Governo sobre o qual já recaíam suspeitas de corrupção.