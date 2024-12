Castro e Cafôfo trocam acusações

"Este é um orçamento eleitoralista, elaborado já depois de ser conhecida a moção de censura do Chega", afirmou Miguel Castro.

O líder do CH considera que a crise política é da responsabilidade do PSD que tem de perceber que "não governa em maioria e tem de negociar com os partidos da oposição".

Sobretudo com os partidos que "adiaram a moção de censura porque era necessário um orçamento" e agora vão chumbá-lo. Paulo Cafôfo "mentiu aos madeirenses", acusa.

Uma afirmação que motivou uma intensa troca de 'bocas' entre Castro e Cafôfo.