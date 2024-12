PSD depende do Chega para maioria absoluta

Sondagem da Aximage para o DIÁRIO e TSF-M indica que os social-democratas vencerão as ‘Regionais’ antecipadas. PS e CDS perdem deputados, CH e IL ganham e JPP mantém-se igual. Albuquerque e Cafôfo empatados na preferência para presidente do Governo. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira, desta terça-feira, 10 de Dezembro.

"Com a cabeça nas eleições"

Ainda sobre a situação política regional, é certo que Albuquerque só ‘cai’ com a moção de censura da próxima semana, mas já está a preparar a ida às urnas, que poderá ser a 23 de Fevereiro.

PS, JPP, Chega, PAN e IL juntaram-se para chumbar o Orçamento, pela 1.ª vez em quase 50 anos. Baixa de impostos, obras, progressões e subsídios ficam suspensos.

"APRAM anuncia esta semana desfecho do concurso da Marina" é outras das notícias que merece destaque de capa na edição de hoje.

Na Cultura, a novidade é que "Festival Summer Opening traz rapper português Dillaz".

