A Loja do Cidadão da Madeira estará aberta e a funcionar no horário normal, nos dias 27 e 30 de Dezembro, entre as 8h30 e as 19h30, e no dia 23 de Dezembro entre as 8h30 e as 14 horas.

Ao abrigo da Tolerância de Ponto concedida pelo Governo Regional, a Loja do Cidadão do Funchal estará encerrada nos dias 24, 25, 26 e 31 de Dezembro e no dia 1 de Janeiro de 2025.