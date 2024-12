Mercadinho de Natal da Ribeira Brava com animação este sábado

A magia do Natal continua na Ribeira Brava com o Mercadinho de Natal que estará em funcionamento até ao dia 4 de Janeiro.

Para este sábado, o palco do evento com com três actuações, a partir das 19 horas. A começar está reservada a apresentação do Coro Infantojuvenil da Ribeira Brava, que fez o seu regresso este ano, contando com mais de 40 crianças entusiasmadas com a nova aventura, que certamente irão encantar o público com canções natalícias.

Em seguida, sobe ao palco Diogo Abreu, oferecendo momentos de melodia e emoção. Para encerrar a noite em grande estilo, o grupo Inlay promete contagiar o público com a sua energia e talento.

O Mercadinho situado na frente-mar, os visitantes poderão encontrar sete barracas de iguarias típicas, uma roulotte com opções deliciosas e as imperdíveis castanhas assadas que aquecem as noites frescas de dezembro com os seus aromas reconfortantes. Além disso, o espaço conta com uma seleção de produtos artesanais, perfeitos para quem procura presentes únicos e feitos à mão.

O Mercadinho de Natal da Ribeira Brava, que já é uma tradição do concelho, é a combinação perfeita de sabor, cultura e tradição, proporcionando momentos inesquecíveis para toda a família.