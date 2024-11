Madeira investe 4,1 milhões de euros no Natal e Fim de Ano

A Região Autónoma da Madeira reservou uma fatia de 4,1 milhões de euros para as celebrações do Natal e do Fim de Ano de 2024.

O valor engloba as iluminações de Natal, o fogo-de-artifício e a animação.

O secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, destacou o aumento na ordem dos 5% do orçamento destinado a esta quarta em relação a 2023 (3,9ME).

O governante, que discursava na apresentação do Programa de Natal de de Fim de Ano da Madeira, revelou que estarão envolvidas 2.700 pessoas em toda a programação desta quadra natalícia.