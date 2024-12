Nuno Batista pede desculpa "pela pobre iluminação" no Porto Santo e fala em "desconsideração" por parte do Governo

O Porto Santo iluminou-se neste início do mês de Dezembro, mas o presidente da autarquia, Nuno Batista, pede desculpa a todos os munícipes "pela pobre iluminação" e fala em "desconsideração" por parte do Governo Regional.

"Hoje iniciou-se o mês de Dezembro e acendeu-se a iluminação por toda a baixa da cidade, acompanhada pelos vários eventos natalícios, programados pela Câmara Municipal do Porto Santo. No coração da cidade vila baleira nasceu o típico presépio, onde estão representadas as figuras principais do nascimento do Menino Jesus e onde podemos encontrar vários elementos representativos das tradições porto-santenses desta época", começou por dizer através de um comunicado.

A cidade ficará nos próximos dias transformada numa autêntica aldeia do polo norte, onde por todo o lado existirão decorações alusivas à época e eventos destinados a residentes e, claro, a visitantes. Desde concertos, os Autos de Natal das escolas locais, o Mercadinho de Natal e mesmo, para quem gosta de desporto, a Corrida Eduardo Faustino, são alguns dos eventos programados para o mês de Dezembro". Nuno Batista

No entanto, o presidente da autarquia pede desculpa a todos os porto-santenses e a todos os visitam a ilha nesta época natalícia "pela pobre iluminação existente".

Já o disse e volto a afirmar, que não somos nenhum parente pobre da Madeira, nem inferiores a nenhum concelho da nossa Região, por essa razão e achando que existiu uma desconsideração por parte do Governo Regional com a nossa população no que concerne à iluminação de Natal". Nuno Batista

"Temos batalhado para que o Porto Santo deixe de ser sazonal, e sendo que o mesmo é cada vez mais procurado como destino turístico, fazendo um esforço por parte do Município para trazer eventos na época mais baixa, temos todos, mas mesmo todos, incluindo o Governo Regional, que perceber que nos têm que ajudar a potenciar as nossas qualidades e trabalharmos em conjunto para que o Porto Santo seja cada vez mais atractivo para quem nos visita e motivo de orgulho para todos os porto-santenses", acrescentou.

Diz ainda que "a iluminação natalícia é um elemento de enorme importância para o comércio local, nomeadamente durante esta época do ano, em que o volume de vendas dos comerciantes dependem em grande parte de um meio festivo e acolhedor que motive as pessoas a saírem de casa, a caminharem pelas ruas da cidade e a fazerem as suas compras no comércio tradicional".

"A fraca aposta de iluminação natalícia que o Governo fez este ano no Porto Santo poderá afectar directamente a atractividade da nossa ilha e que consequentemente traduzir-se num impacto negativo nos nossos comerciantes locais", lamenta.

Garante que "o Município tentou de várias formas que esta situação não se verificasse, alertando o Governo e os responsáveis para a fraca iluminação existente".

"Aguardámos expectantes pelo dia de hoje, com a esperança que fosse arranjada uma solução", sustentou.

Perante estes factos, como presidente deste Município e representante de todos os porto-santenses venho novamente reforçar o pedido de perdão, e pedir para que os governantes com esta responsabilidade que reflictam sobre as suas decisões e o impacto que terá na nossa população". Nuno Batista

Contudo, espera que esta época de Natal seja celebrada "com o coração cheio de gratidão" por todos os porto-santenses e aqueles que visitam a ilha durante todo o ano.

E conclui: "Obrigado a todos por tornarem possível todas as conquistas deste ano e que as mesmas sejam apenas o início de uma luta por um futuro melhor. Que os vossos desejos se tornem realidade. Contem comigo para alcançá-los".