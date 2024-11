Madeira acende iluminação de Natal a 1 de Dezembro

Tal como manda a tradição, a Madeira acende no próximo domingo, 1 de Dezembro, a iluminação de Natal na baixa citadina do Funchal e no anfiteatro da capital.

As milhares de luzinhas vão iluminar a baixa funchalense até 7 de Janeiro todos os dias, entre as 18 e a 1 hora, com excepção dos dias 25 e 30 de Dezembro em que estarão acesas até às 4 horas da manhã, e nos dias 23, 24 e 31 até às 6 horas.

Também a ilha do Porto Santo estará ‘vestida’ a rigor para esta quadra com iluminação de Natal todos os dias das 18 a 1 hora, com excepção dos dias 24 e 31 de Dezembro em que estarão acesas até às 4 horas da manhã.