Eduardo Jesus destaca a oportunidade de aumentar a produtividade e a qualidade com a IA

O secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, reforçou esta quarta-feira, 27 de Novembro, o compromisso do Governo Regional com a inovação tecnológica, assumindo o objectivo de incorporar a Inteligência Artificial para "fazer mais e melhor".

O governante, que discursava na sessão de abertura da Jornadas Regionais da Qualidade com o tema 'O papel da Inteligência Artificial na Gestão Actual', classificou as novas tecnologias como uma oportunidade de aumentar a produtividade e a qualidade, afirmando que Portugal poderá beneficiar de um "recuperar o atraso sistémico do seu índice de produtividade".

Eduardo Jesus sublinhou as capacidades da Inteligência Artificial para analisar, inspeccionar e antecipar, permitindo "uma redução efectiva de custos operacionais".

Na Madeira, apontou, "há um grande envolvimento de todo o Governo Regional", justificando com o Plano de Acção e a Estratégia Regional para "incorporar toda esta tendência [IA], no sentido de se fazer mais e melhor, e, acima de tudo, que haja um grande benefício para a vida de todas as pessoas, que é esse, o grande propósito dos sistemas e dos modelos".

A APQ - Associação Portuguesa para a Qualidade promove as suas Jornadas Regionais com o apoio institucional da Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura.

O evento, decorre entre as 9h30 e as 12h10 de hoje no Edifício da Reitoria da Universidade da Madeira no Colégio dos Jesuíta. Em foco estão o impacto e as oportunidades que a inteligência artificial oferece à gestão da qualidade e inovação organizacional.