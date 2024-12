'Caminho Celestial das Tempestades' é uma das novidades deste Natal

O ‘Caminho Celestial das Tempestades’ criado no Cais do Funchal é uma das novidades nas iluminações de Natal da 'capital' e motivo de enchente na primeira hora com a 'luzes acesas'.

A instalação imersiva e inovadora, com recurso à tecnologia de realidade aumentada atrai as atenções das centenas, talvez milhares de visitantes, entre turistas e residentes. A tecnologia e a interacção humana estão também presentes noutros locais da cidade, como é o caso da árvore de Natal gigante na Praça do Povo.