Luzes de Natal iluminam-se na Ribeira Brava esta sexta-feira

Mais de 3 mil lâmpadas LED vão iluminar-se esta sexta-feira, dia 19 de Novembro, na Ribeira Brava. O tema deste ano é 'Estrela de Natal’, com as iluminações a serem maioritariamente de cor branca. A quadra festiva neste concelho estende-se até 4 de Janeiro.

Uma das grandes atracções, as viagens de comboio, vão manter-se este ano. O início está marcado para sábado, dia 30, às 18h30. Até 15 de Dezembro, haverá viagens somente aos fins-de-semana, das 17h30 às 20h30, mas a partir de 16 de Dezembro, serão feitas todos os dias.

O Mercadinho de Natal também volta a constar do programa. Conta com sete barracas de iguarias, uma roulotte de hambúrgueres e um vendedor de castanhas assadas.

"O Pai Natal chegará à vila para animar os mais novos na manhã de 15 de Dezembro e a Noite do Mercado está marcada para 21 de Dezembro. Antes, no dia 18, há o almoço de natal destinado à população sénior no Pavilhão da Ribeira Brava, cujas inscrições decorrem na autarquia, nas Casas do Povo e nas Juntas de Freguesia. O programa da festa termina com o Cantar dos Reis a 4 de Janeiro de 2025. Ao longo do mês não faltará música e animação com artistas regionais", refere nota à imprensa.

Uma das novidades deste ano é a presença de um mini parque de diversões que funcionará na Marginal a partir de amanhã, com atrações para os mais novos, sendo mais um chamariz para as festividades de Natal no concelho.

Em simultâneo, está a decorrer a Campanha ‘Eu Opto pelo Comércio Local’ que vai atribuir vouchers no valor de três mil euros a quem fizer compras nas lojas aderentes.