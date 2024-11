Festa do Pai Natal no Fórum Madeira

É um dos momentos que marcam o início das festividades do Natal, a chegada do Pai Natal ao Fórum Madeira. Chegada que está prevista para as 11 horas. Mas outros acontecimentos estão previstos para este dia e que pode marcar na sua agenda.

9 horas- IV Torneio Golfe Atlântico

Clube de Golfe do Santo da Serra

9h30- Café Memória da Madeira - Tema "Cancro: como lidar?"

Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000)

11 horas- “Esquadra de Navegação Natalícia: As coordenadas do Pai Natal” do Teatro Bolo do Caco. Chegada o Pai Natal.

Forúm Madeira

11 horas- Workshop "Onde Vive a Lã"

Museu Etnográfico da Madeira

11h50- Rampa Regional do Paúl do Mar

14 horas – 4.ª edição do Green Market

Largo da Nossa Senhora da Conceição - Baía de Câmara de Lobos

14h30- Conservatório - Escola de Artes da Madeira - Jornadas de Música Hostórica

Conservatório - Escola de Artes da Madeira –

15h30- Feirense- Marítimo

Estádio Marcolino Castro

18h00- OCM - Concerto com o oboísta Nick Deutsch

Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira

19h30 - Gala Clube de Golfe do Santo da Serra

Pestana Casino Park

19h45- Inauguração da Iluminação de Natal Santa Cruz 2024

Principais acontecimentos registados no dia 23 de novembro, Dia da Floresta Autóctone e Dia Internacional da Consultoria de Imagem:

1221 - Nasce, em Toledo, o futuro rei de Castela Afonso X, o Sábio, organizador da maior compilação poético-musical em galaico-português, "As Cantigas de Santa Maria".

1912 -- É fundada a Câmara Portuguesa de Comércio do Brasil.

1914 - O Congresso da República Portuguesa aprova a participação na Grande Guerra 1914-18, ao lado do Reino Unido.

1918 - Regressam a Lisboa as primeiras tropas do Corpo Expedicionário Português, na Grande Guerra de 1914-18. 1936 - Sai o primeiro número da Life Magazine, criada por Henry R.Luce.

1970 -- É publicado pela primeira vez o jornal satírico Charlie Hebdo.

1971 - A China torna-se membro permanente do Conselho de Segurança da ONU.

1980 - Um terramoto atinge várias regiões de Itália, causando a morte a mais de 4800 pessoas.

1989 - O Presidente da República Mário Soares é agraciado com a medalha da Ordem Nacional das Colinas do Boé, a mais alta condecoração guineense.

1996 - O Presidente russo Boris Ieltsin ordena a retirada completa das tropas russas da Tchetchénia.

1999 - A Organização Mundial de Saúde revela que mais 5,6 milhões de pessoas em todo o mundo estão infetadas pelo vírus da Sida.

2000 - É detetado nos Açores o primeiro caso de BSE, numa vaca importada da Alemanha.

2001 - É inaugurada em Lisboa a maior loja da cadeia espanhola El Corte Inglês, empregando 2500 pessoas.

2002 - Rebenta o chamado "escândalo Casa Pia", sobre o abuso sexual de menores à guarda da instituição.

2004 - Começa, no Tribunal da Boa-Hora, em Lisboa, o julgamento do caso Casa Pia.

2005 - O Conselho da Europa anuncia abertura de inquérito sobre a possibilidade de suspeitos de actividades de terrorismo terem sido transportados e detidos pela CIA.

2008 - O Presidente da República, Cavaco Silva, publica no site da Presidência da República uma nota oficial demarcando-se de qualquer ligação ou envolvimento em negócios, prestação de serviço ou mesmo empréstimos relacionados com o Banco Português de Negócios, envolvido em alegados escândalos financeiros que levaram já à detenção do seu antigo responsável, Oliveira e Costa.

2009 - A Espanha atrasa em dois anos a conclusão do TGV Porto-Vigo.- O juiz de instrução criminal determina a manutenção da prisão domiciliária do antigo presidente do BPN, Oliveira Costa, acusado de sete crimes: abuso de confiança, burla qualificada, falsificação de documentos, branqueamento de capitais, infidelidade (crime contra o património), aquisição ilícita de ações e fraude fiscal qualificada. Oliveira e Costa está sujeito a prisão domiciliária desde 21 de julho deste ano, tendo sido detido a 21 de novembro de 2008.

2010 - As duas Coreias trocam disparos de artilharia junto à fronteira marítima entre os dois países, num dos mais graves incidentes entre os dois vizinhos desde o final da guerra da Coreia.

2011 - A Samoa Americana, com um resultado de 2 a 1 sobre o Tonga, obtém a primeira vitória de sua história, em jogo válido para a primeira fase das eliminatórias da zona da Oceânia para o Mundial Brasil 2014.

2012 - Um dos dez homens mais procurados pelo FBI é detido no México. Joe Luis Saenz, alegado membro de um grupo criminoso, foi preso sob custódia em Guadalajara, após uma operação conjunta levada a cabo com o governo mexicano.

- Morre Larry Hagman, ator norte-americano que ficou célebre por ter desempenhado o papel de J.R. Ewing na série televisiva "Dallas". Tinha 81 anos.

2013 - O Presidente da República, Cavaco Silva, requer a fiscalização preventiva da constitucionalidade do regime de convergência de pensões entre o setor público e privado, que reduz cerca de 10% pensões superiores a 600 euros.

2015 - A polícia belga realiza sete novas operações de combate ao terrorismo em Bruxelas e Liége, de que resultaram cinco detenções.