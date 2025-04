Carro de patrulha e esquadra da PSP em Braga apedrejados hoje de manhã

Um homem apedrejou hoje de manhã um carro de patrulha e a esquadra da PSP do centro de Braga, tendo ferido com uma faca de cozinha um polícia, disse à Lusa fonte daquela força de segurança.

Segundo a fonte da Polícia de Segurança Pública, o homem tinha na sua posse um saco com várias pedras e uma faca de cozinha com a qual feriu, de forma superficial, o polícia do Comando da PSP de Braga que estava a sair de serviço por volta das 08:30.

A PSP indica que o homem apedrejou o carro patrulha da PSP e partiu o pára-brisas e o vidro frontal direito, tendo também partido o vidro do gabinete do atendimento da esquadra e dois vidros da porta de entrada do comando da PSP.

A fonte acrescentou que o homem terá arremessado pedras e garrafas para o edifício do Comando da PSP.

De acordo com esta força de segurança, o homem foi detido e o polícia recebeu tratamento hospitalar.

A PSP remete mais esclarecimentos para mais tarde.