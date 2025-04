GNR detém foragido em Vila Velha de Ródão para cumprimento de pena de prisão

A GNR deteve em Vila Velha de Ródão um homem que se encontrava fugido à justiça há mais de três anos, afirmou hoje o Comando Territorial de Castelo Branco.

O homem de 43 anos foi detido na quinta-feira em Vila Velha de Ródão, depois de ter estado fugido à justiça mais de três anos e sob o qual "pendia um mandado de detenção", disse a GNR, em comunicado enviado à agência Lusa.

O detido encontrava-se sujeito a um "mandado de detenção para cumprimento de uma pena de prisão efetiva de um ano e nove meses, pela prática do crime de condução sem habilitação legal", cuja decisão tinha transitado em fevereiro de 2022, esclareceu.

A detenção ocorreu no âmbito de uma ação de prevenção criminal, em que os militares da GNR conseguiram localizar o homem, acrescentou.

Segundo a GNR, o detido tem antecedentes criminais relacionados com crimes de "roubo, furto, burla qualificada, tráfico de estupefacientes e desobediência".

Após a detenção, o homem foi conduzido para a prisão de Castelo Branco para cumprimento da pena.

De acordo com o comunicado, a ação, levada a cabo pelo Núcleo de Investigação Criminal de Castelo Branco, contou com o reforço do Núcleo de Proteção Ambiental do Posto Territorial de Vila Velha de Ródão e do Destacamento de Intervenção de Castelo Branco.