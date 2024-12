Chegou Dezembro e, com ele, o espírito da quadra natalícia em força. Na altura em que é necessário pensar sobre ementas, prendas e eventos, saiba como desfrutar desta época festiva, sem perder o controlo do dinheiro gasto. Neste ‘Explicador’, partilhamos dicas para poupar no Natal.

A melhor maneira de poupar nesta altura é ser prudente, metódico e aplicar algumas estratégias que ajudem a economizar. O mais importante é, mesmo, planear os gastos deste mês com antecedência e estabelecer, a priori, um orçamento.

Estabelecer um orçamento

É importante estabelecer um limite máximo do valor a investir no Natal. O orçamento deve ser estabelecido através de um documento com todas as despesas que se antevê fazer nesta época, como uma lista com o nome de todas as pessoas a quem serão dadas prendas e a ideia e intervalo de valores para cada uma delas; bem como a estimativa de quanto se pretende gastar com alimentação, não somente na recepção a convidados em casa, mas também em convívios de Natal fora de casa

Depois de elaborado o orçamento, deve fazer-se uma actualização constante à anotação dos gastos realizados. Sempre que for feita uma compra relacionada com itens que constem do documento do orçamento, deve ser apontada, de modo que não se perca a noção do dinheiro que vai saindo da conta bancária. O documento deve ser ajustado consoante as necessidades.

Planear a ceia e almoço de Natal

Para evitar a potencial inflacção de preços perto do dia 25 de Dezembro, pode comprar-se alguns dos ingredientes que não se deteriorem com facilidade com antecedência, exemplo das bebidas, sobretudo as alcoólicas, o azeite e restantes condimentos, os frutos secos. Lembrar que a compra a granel acaba por sair mais em conta.

É vantajoso, também, estar especialmente atento às promoções que muitas vezes as superfícies comerciais fazem, nomeadamente para vinhos e queijos; bem como comparar preços e escolher as lojas que oferecem melhor relação preço/qualidade. Outro passo importante é levar uma lista de compras sempre que for tratar das compras para os convívios de Natal, para evitar as tais despesas por impulso.

Os anfitriões das ceias e/ou almoços de Natal, para reduzir os gastos, podem pedir despesas partilhadas, em que cada um dos presentes é responsável por uma parte do repasto. É, também, menos dispendioso fazer as receitas de raiz, ao invés de comprar a comida já confeccionada.

Planear as compras

No meio de tanta oferta pode ser complicado estabelecer limites, mas é indispensável evitar as compras por impulso e de última hora. As decisões menos ponderadas são, regra geral, as mais dispendiosas. Agrupar as compras de Natal em um número reduzido de idas às lojas ajuda, também, a poupar dinheiro com gasolina/gasóleo e parques de estacionamento.

No espírito de agrupar, podem, também, ser estudadas as prendas conjuntas e trocas de prendas em modo amigo secreto. Na primeira vertente, a ideia é que se juntem diversos familiares e/ou amigos para possibilitar a oferta de um presente mais dispendioso. O ‘amigo secreto’ funciona numa lógica em que um grupo de pessoas troca prendas com base num sorteio, onde é estabelecido, também, um tecto máximo.

São sempre uma boa dica os presentes artesanais. Porque não oferecer uma compota, um licor caseiro, um gorro feito à mão? E para embrulhar estas prendas, porque não utilizar papel de jornal, restos de tecido, ou papel de embrulho do ano anterior? Em vez de se comprarem laços já feitos, sairá mais em conta comprar um rolo de tecido e fechar os embrulhos com esse fio, evitando também a fita-cola.

Já a pensar no Natal 2025, pode ser feito um mealheiro de Natal, para as prendas para o próximo ano e para que não faltem os fundos na altura em que mais são precisos.

Planear a decoração

Com criatividade é possível decorar uma casa para o Natal sem gastar muito dinheiro. Começando com reciclar as decorações antigas e inovar na criação de novos objectos, como, por exemplo, pinhas, laços, folhas, ramagens.

Numa altura que a noite se abrilhanta com luzes mil, é importante ter o cuidado de optar por luzes LED para evitar surpresas com a conta da electricidade. A iluminação LED implica um investimento à partida, mas é mais duradoura e sustentável, podendo reduzir o consumo energético em até 80%. Para aquecer o ambiente, pode-se optar, também, por velas decorativas.

Se gosta de enviar cartões de Boas Festas, pode enviar cartões electrónicos, via email.