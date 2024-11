Miguel Albuquerque terá mudado de ideias e alterado o local dos almoços com os autarcas que convidou. Pelo menos a julgar pelo local do almoço desta sexta-feira, que juntou vários autarcas num restaurante da baixa funchalense.

Esta tarde, à margem de visita a exposição na Quinta Magnólia, ao ser questionado pelo DIÁRIO sobre a ‘ementa’ do repasto com autarcas, “foi um almoço partidário. Não tenho nada que falar de almoços partidários”, foi a resposta. Arrependeu-se de promover esse encontro na Quinta Vigia? “Nunca ficou nada programado para a Quinta Vigia. Vocês (DIÁRIO) é que estão mal informados”, contrapôs. Já quando questionado se haverá mais almoços com autarcas convidados, a resposta foi elucidativa: “É capaz de haver. Depende da evolução da conjuntura. Agora que chegamos perto do Natal temos que conviver com os nossos” concretizou.