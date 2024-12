III Mercado do Porto Santo com record de expositores

Está a decorrer neste domingo, no pavilhão do Sporting do Porto Santo, o III Mercado do Porto Santo.

Mariana Reis, a responsável, disse estar contente com a iniciativa: "Este ano está ser muito bom porque chegamos aos 45 expositores, o que é fantástico.”

“Já é o terceiro ano com o mercado e a divulgação começa a ser muito maior e logo as pessoas ficam mais interessadas em aderir à iniciativa”, afirmou.

Relativamente ao futuro, a responsável adiantou ao DIÁRIO que espera que esta iniciativa se mantenha. "Desde que tenha todas a as possibilidades e com a bela ajuda do Sporting, sim tem tudo para continuar com este evento.”.

Neste mercado pode encontrar tudo um pouco desde souvenirs, gastronomia e artesanato.

O III Mercado que decorrer no pavilhão do Sporting Clube do Porto Santo, abriu às 10h e vai encerrar para lá das 18h