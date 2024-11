Mais um jovem ferido em despiste de mota no Funchal

Mais um jovem ficou ferido, há instantes, num despiste de mota na Avenida Luís de Camões, no Funchal.

Com suspeita de fratura numa perna, o motociclista, de 17 anos, foi socorrido e transportados para o Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, por três elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal, que se fizeram auxiliar por uma ambulância.

Este já é o terceiro sinistro que envolveu motas no dia de hoje, sendo que na parte da manhã também um outro jovem ficou ferido em outro despiste com motociclo, no túnel João Gomes, no Funchal.