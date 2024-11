Madeirenses acorrem aos cemitérios para lembrar os que partiram

O Dia de Todos-os-Santos assinala-se hoje. Nesta data muitos madeirenses vão aos cemitérios para visitar os seus entes queridos que já faleceram, embora se assinale apenas o chamado Dia dos Finados.

Em São Martinho a afluência congestiona já o trânsito. As pessoas chegam compram flores e seguem para o interior do cemitério para prestar homenagem e limpar e compor as campas com flores e chorar os que já partiram, com a ausência e a saudade de quem não esquece cada ente querido.

Esta efeméride é celebrada em honra de todos os santos e mártires pela Igreja Católica.

Os quatro cemitérios do concelho do Funchal vão estar abertos das 9 às 17 horas e durante este período celebra-se missas

Amanhã haverá celebração de eucaristia no Cemitério do Monte e no Cemitério de Santo António, pelas 12 horas e no Cemitério de São Martinho, às 15 horas, sendo esta presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.