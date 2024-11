Reunião da comissão política do PSD prolonga-se para além do previsto

A reunião da Comissão Política do PSD-M está mais demorada do que previsto. Miguel Albuquerque só irá prestar declarações às 13 horas, um atraso de 1h30 face ao que inicialmente estava previsto pelo partido.

Ausências notadas nesta reunião foram as do líder da JSD e o presidente do Gabinete de Estudos, Bruno Melim. O militante e dirigente social-democrata acompanhou o Marítimo na deslocação ao continente. Já Miguel de Sousa tinha um compromisso pessoal, inadiável e há muito agendado.

De resto, informações que chegam ao DIÁRIO desde o interior da sessão que decorre no último piso da sede da Rua dos Netos é de que está a ser pacífica e sem grandes motivos de confrontação dos membros a Miguel Albuquerque.