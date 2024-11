Paulo Neves insiste na inclusão da Madeira no Programa 'Regressar'

Reforçando a importância do Governo da República garantir mais apoios à comunidade Portuguesa residente na Venezuela – designadamente em termos Consulares mas também sociais – e sublinhando que essa é uma obrigação da qual o Estado não se pode demitir, pese embora as experiências malsucedidas do passado, aquando da Governação Central liderada pelo Partido Socialista – o deputado Paulo Neves alertou, esta semana e durante a audição ao Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros, no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado de 2025, para a necessidade de acautelar, igualmente, o regresso dos nossos Emigrantes ao País, aludindo, neste caso, ao Programa 'Regressar' e ao facto da Madeira continuar fora do mesmo.

"O Partido Socialista armou, no passado, um Programa para o regresso dos nossos Emigrantes a Portugal e esqueceu-se, deliberadamente, dos Madeirenses e Porto-Santenses, que têm todo o direito de recorrer a este Programa, como quaisquer outros cidadãos Portugueses, querendo regressam à Região", disse o deputado, deixando claro que é fundamental corrigir esta grave injustiça que se arrasta há anos e que, neste momento, o Governo da República, liderado pela AD, tem, certamente, outras condições e, acima de tudo, outra sensibilidade para resolver o problema.

Paulo Neves que, ainda na sua intervenção, fez questão de apelar a que exista mais e melhor acompanhamento a esta Comunidade e, bem assim, a todos aqueles que se encontram em condição de maior fragilidade social naquele País.