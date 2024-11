Marítimo B perde na secretaria os pontos com Machico

O_Marítimo B perdeu os três pontos que tinha conquistado no campo na vitória (1-0) sobre a AD_MAchico, em jogo para o Campeonato de Portugal disputado na Ribeira Brava, disputado a 6 de Outubro.

Em consequência de um processo disciplinar urgente interposto pelo Conselho de Disciplina da FPF, foi agora o Marítimo punido com a derrota, revertendo os 3 pontos para a AD_Machico. Em causa estava a utilização de quatro jogadores com data de nascimento anterior a 2001, o que contraria o regulamento da FPF, no seu artigo 23 (participação de Jogadore

Os jogadores em questão foram Edgar Costa, Cristiano Gomes, Jhonnys Guerrero e Pedro Teixeira.

O_Marítimo foi ainda punido com uma multa no valor de 612 euros.

Deste modo, os ´bês’ do_Marítimo passam a somar apenas 1 ponto na_Série_B do Campeonato de Portugal, ocupando o último lugar. Machico passa a somar oito pontos.