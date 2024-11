Acidente entope completamente o trânsito na Via Rápida

Ainda não são 8h00 e esta sexta-feira já fica marcada por um acidente na Via Rápida cujos contornos ainda não apuramos, mas que está a bloquear completamente a as duas vias no sentido Machico - Ribeira Brava junto à saída da Boa Nova.

A dupla fila de trânsito, que afecta as saídas e entradas seguintes, já se estende por mais de 5 km já na subida desde o Caniço.

Nas restantes zonas da Via Rápida, acessos ou saídas, há algum trânsito na subida de Santa Rita, bem como na rotunda do Hospital e Cota 40.