Alegado homicida de Machico já está em tribunal

Deu entrada esta manhã, no Tribunal da Comarca da Madeira, no Funchal, o homem de 52 anos que é suspeito de ter morto a mulher na madrugada de quarta-feira, em Machico.

Depois do primeiro interrogatório judicial ter sido interrompido na quinta-feira, coincidindo com o feriado e o fim-de-semana, o alegado homicida continuará esta manhã a ser ouvido para ser imposta medida cautelar.

Em causa está a morte de uma mulher de 44 anos, encontrada sem vida na sua residência na Vereda do Barqueiro, no sítio do Paraíso, em Machico.

Segundo a Polícia Judiciária informara em comunicado, a vítima, uma mãe que deixa 2 filhos, foi agredida "por motivo fútil, com um tubo de ferro, na zona da cabeça, acto esse que lhe provocou lesões que lhe causaram a morte".