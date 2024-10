Interrogatório de alegado homicida de Machico prossegue segunda-feira

O homem de 52 anos, suspeito de matar a mulher na madrugada de quarta-feira, em Machico, começou hoje a ser ouvido em primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Comarca da Madeira.

Contudo, o interrogatório foi suspenso e prossegue na próxima segunda-feira, onde o alegado homicida ficará a conhecer as medidas de coacção.

Tal como o DIÁRIO noticiou, após ter sido encontrado inconsciente num miradouro do Caniçal, logo depois do crime, o suspeito foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça pelos Bombeiros Municipais de Machico, acompanhado pela EMIR e pela Polícia de Segurança Pública.

Permaneceu internado na unidade de psiquiatria, tendo sido detido pela Polícia Judiciária na manhã desta quinta-feira.

Foi depois presente ao juiz de instrução criminal na tarde de hoje.

O crime ocorreu na madrugada de quarta-feira. A mulher, de 44 anos, foi encontrada morta por um familiar, na residência onde vivia, na Vereda do Barqueiro, no sítio do Paraíso, em Machico.

Segundo informou a Polícia Judiciária em comunicado, a esteticista foi agredida “por motivo fútil, com um tubo de ferro, na zona da cabeça, acto esse que lhe provocou lesões que lhe causaram a morte”.