'A, B, C, bebé lê' na Biblioteca de Santa Cruz

O Serviço Educativo Cultura Santa Cruz e a Biblioteca Municipal de Santa Cruz vão alargar a sua oferta em termos de oficinas criativas a uma nova faixa etária com a iniciativa ‘A.B,C, bebé lê”, destinada a crianças a partis dos nove meses.

Esta nova atividade vem juntar-se a um leque de iniciativas já implementadas, como é o caso das ‘Quintas na Biblioteca”, em julho; ‘Agosto na Casa’, em agosto, e Natal na Casa, em dezembro.

As oficinas ‘A, B, C, bebé lê’ vão desenvolver-se com base em leituras e experiências sensitivas, ao nível do toque, som e visão, e destinam-se a bebés e pais, colmatando assim uma lacuna na nossa oferta de mediação de leitura e artes plásticas para um público diferenciado dos públicos já inseridos nas restantes atividades.

A primeira destas oficinas está prevista já para o próximo dia 30 de novembro, pelas 16h30, na Biblioteca Municipal de Santa Cruz.