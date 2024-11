Arte conquista rua mais movimentada do Funchal

A arte dominou a Rua Dr. Fernão de Ornelas, na cidade do Funchal, na manhã desta sexta-feira, 8 de Novembro.

O Madeira Steet Arts Festival apresentou o espectáculo ‘Grande Teatro Dentro’ ao vivo e a cores na artéria mais movimentada da capital madeirense, atraindo os olhares de centenas de transeuntes, locais e turistas.

Em ‘Grande Teatro Dentro’, o artista traja um teatro, onde artigos magicamente surgem e desaparecem. Confira alguns momentos da apresentação no vídeo.

O Festival Internacional de Artes de Rua da Madeira, que vai na sua sexta edição, transforma as ruas em palcos abertos, disseminando a cultura e a arte gratuitamente entre diversos públicos.

O evento de quatro dias, organizado pela Associação Cultura Furabardos, decorre até amanhã na cidade do Funchal, migrando no domingo para o concelho da Calheta. No total, estão programadas cerca de meia centena de actuações.