Conservatório reabre Biblioteca das Artes com apresentação de livro sobre 'Escrita Criativa'

O Salão Nobre do Conservatório recebeu, hoje, a inauguração oficial da renovada Biblioteca das Artes. A cerimónia incluiu o lançamento do livro 'Escrita Criativa Juvenil', que reúne textos de vários alunos que participaram num workshop de escrita criativa, seguido de uma visita ao primeiro andar do edifício, onde a biblioteca renovada se encontra localizada.

Projectada para ser um espaço inspirador, a nova biblioteca foi concebida com o objectivo de promover a leitura, a escrita e as artes, oferecendo recursos inovadores e criando um ambiente ideal para o estudo e a criação artística, a quem a frequenta.

A inauguração fez parte de uma série de acções que o Conservatório tem vindo a realizar para modernizar as suas instalações e aprimorar a experiência educativa dos alunos, consolidando o seu papel como referência no ensino artístico ao nível regional e nacional.

A cerimónia teve início com a apresentação musical de Francisco Loreto, da Classe de Violino do Prof. Yuriy Kyrychenko, com a obra 1º andamento do Concerto para Violino n.º 4 em Ré Maior, de Mozart, acompanhado por Tatiana Semenova.

Seguiram-se as boas-vindas pelo presidente, Carlos Gonçalves, sucedidas pela apresentação do livro pela Coordenadora do Núcleo de Gestão de Bibliotecas, Helena Aldinhas.