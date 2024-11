Galeria Anjos Teixeira recebe apresentação do livro 'Dissonância Climática'

Na próxima sexta-feira, 8 de Novembro, pelas 19h00, terá lugar, na Galeria Anjos Teixeira, no Funchal, a apresentação do livro 'Dissonância Climática', com a presença do autor Rui Pena dos Reis, catedrático jubilado da Universidade de Coimbra.

De acordo com a Galeria Anjos Teixeira, "esta será uma oportunidade para uma reflexão sobre os problemas ambientais, as manifestações das alterações climáticas e os problemas do desenvolvimento humano e social".