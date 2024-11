Albuquerque refuta apresentações de demissões no governo

Foi com um largo sorriso que o presidente do Governo Regional refutou categoricamente que algum membro do seu executivo, sobretudo de secretários regionais, suspeitos na operação 'Ab Initio', tivessem apresentado a demissão ou colocado o seu lugar à disposição, cenário que terá, segundo boatos nos corredores da administração pública, acontecido nas últimas semanas.

"Rumores existem sempre", começou por dizer, seguido de uma afirmação mais peremptória: "Eu não tenho conhecimento disso. Sou presidente do Governo, portanto devo estar muito enganado", reagiu, afastando qualquer instabilidade governamental.

As palavras surgiram depois de visitar um empreendimento turístico na Calheta que mereceu apoio financeiro através da ADRAMA. A Casa da Avó, é um investimento do arquitecto Roberto Castro e da família.