Combo de Jazz do 3º ano do Conservatório actua no Museu Etnográfico da Madeira

O Museu Etnográfico da Madeira será palco de um concerto protagonizado pelo combo de jazz do 3º ano do Curso Profissional de Instrumentista do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira. O espectáculo será já amanhã, dia 9 de Novembro, pelas 18 horas.

O grupo é composto por Samanta Andrade (voz), Joana Pereira (saxofone alto), Paul Martim (trompete), Francisco Pereira (guitarra), Hugo Santos (guitarra), Lara Dilara (contrabaixo) e Gustavo Pestana (bateria). Francisco Andrade (saxofone tenor) é o professor responsável por orientar este combo que vai "explorar clássicos do jazz e mostrar seu talento e sensibilidade musical numa performance que promete emocionar o público e enriquecer a atmosfera cultural do museu".

"Esta apresentação oferece uma oportunidade imperdível para vivenciar a interação entre a música e a cultura etnográfica madeirense num evento que une tradição e contemporaneidade", refere nota do Conservatório.