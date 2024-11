Biden defende redução de tensão política e "transição pacífica" para Trump

O Presidente norte-americano, Joe Biden, defendeu hoje, num discurso à nação, a redução da tensão política e uma "transição pacífica e ordeira" para a futura administração do republicano Donald Trump, que venceu as eleições presidenciais realizadas na terça-feira.

Na sua primeira intervenção desde a votação que ditou a derrota da candidata democrata e sua vice-presidente, Kamala Harris, o líder norte-americano afirmou que o país precisa "baixar a tensão política" e abordou a conversa telefónica que manteve com Trump na quarta-feira.

"Falei com o presidente eleito Trump para o felicitar pela vitória e garantir que vou dirigir toda a minha administração para trabalhar com a sua equipa e garantir uma transação pacífica e ordeira", declarou o chefe de Estado, numa intervenção feita a partir da Casa Branca, em Washington.

No seu discurso, o dirigente democrata afirmou que "não se pode amar o país apenas quando se ganha", repetindo uma frase que utilizou em ocasiões anteriores para se referir às falsas teorias de fraude que Trump alegou na contestação das presidenciais há quatro anos e que levou a que os seus apoiantes invadissem o Capitólio (sede do Congresso norte-americano) no dia 06 de janeiro de 2021.

"O país escolhe um ou outro. Aceitamos a escolha que o país fez", destacou Biden, que reiterou que o sistema eleitoral dos Estados Unidos da América (EUA) "é honesto, justo e transparente", quer se ganhe ou se perca.

E deixou um apelo: "Vamos ficar bem, mas precisamos de continuar empenhados".