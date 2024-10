Trump responde que os seus seguidores "são superiores" aos de Biden e Harris

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, insistiu esta noite em refutar as críticas do atual Presidente, Joe Biden, afirmando que os seus seguidores são superiores aos do democrata.

"O Joe disse finalmente o que realmente pensa dos nossos seguidores. Chamou-lhes lixo. E pensa-o embora, sem dúvida, os meus seguidores sejam de qualidade muito superior aos do corrupto Joe ou da mentirosa Kamala", disse Trump, num comício em Rocky Mount, no estado-chave da Carolina do Norte.

A polémica eclodiu na terça-feira, quando Biden defendeu Porto Rico depois de o comediante Tony Hinchcliffe o ter descrito como uma "ilha flutuante de lixo" durante um grande comício de Trump, no fim de semana, no Madison Square Garden, em Nova Iorque.

"Deixem-me dizer uma coisa. (...) O único lixo que vejo a flutuar são os seus seguidores", afirmou Biden, palavras sobre as quais tanto a Casa Branca como o próprio Presidente tentaram esclarecer mais tarde que foram dirigidas ao comediante e não contra os apoiantes de Trump, mas que recebeu críticas imediatas do lado republicano.

"Os comentários de Biden foram um resultado direto da sua decisão de retratar todos os que não votam neles como maus ou sub-humanos. Tratou-os como lixo. Sabem a verdade? Eles trataram todo o nosso país como lixo, de propósito ou não, porque são pessoas extremamente incompetentes", disse Trump na quarta-feira.

O magnata nova-iorquino, que hoje redobrará os seus esforços eleitorais com um comício noutro estado importante, o Wisconsin, contrapôs que se a candidata democrata, Kamala Harris, chegar ao poder depois das eleições de 05 de novembro, os Estados Unidos passarão por uma depressão como a de 1929.

A vice-presidente demarcou-se hoje dos comentários de Biden no seu primeiro encontro com a imprensa: "Discordo totalmente de qualquer crítica às pessoas com base em quem votam", disse Harris.