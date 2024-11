BE lamenta vitória de Trump que "traduz ausência de política para a paz"

A deputada do BE Marisa Matias lamentou hoje a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais norte-americanas, considerando que representa a "vitória da política do ódio, do racismo e da xenofobia".

"Seja qual for a dimensão, a vitória de Donald Trump é uma péssima notícia, porque é uma vitória da política do ódio, do racismo, da xenofobia, da política que ataca mulheres, que ataca trabalhadores e, portanto, isso só é mesmo uma péssima notícia", lamentou a deputada Marisa Matias, que falava aos jornalistas na Assembleia da República em reação ao resultado das eleições presidenciais norte-americanas.

A deputada bloquista considerou também importante referir, contudo, que "todos os erros" da anterior presidência democrata Biden-Harris, "a começar pela promoção do genocídio em Gaza, só sairão agravados com esta vitória".

Na ótica de Marisa Matias, a vitória de Donald Trump é também uma vitória também de Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, e de Putin, presidente da Federação Russa.

"E desse ponto de vista, creio que a Europa, e não apenas a Europa, mas também Portugal, devem começar a fazer um sério caminho de autonomia, de promoção da paz, da cultura da paz e da autonomia dos povos", alertou.

Para o BE, a vitória do candidato republicano representou uma "incapacidade de resposta" a quem trabalha, a quem tem que viver dos rendimentos do seu trabalho, lamentando sobretudo uma "ausência na política internacional de uma política para a paz e, antes, pelo contrário, a promoção da política da guerra".

Marisa Matias salientou a existência de "candidatos e candidatas da esquerda progressista que tiveram votações muito expressivas", pessoas que, na ótica do BE, "nunca alimentaram nenhuma ambiguidade do ponto de vista da política, seja ela da política económica, seja da política para a paz".

"E o que sabemos hoje, também, a propósito disso, é que de cada vez que Trump começar a agravar as políticas do ódio, do racismo, atacar as mulheres, atacar migrantes, atacar trabalhadores, tem nestas pessoas quem lhe faça frente e resistência, e é com essas pessoas que, obviamente, estamos", frisou.

Donald Trump proclamou hoje de madrugada vitória nas eleições presidenciais de terça-feira, que entretanto foi confirmada pelas projeções de vários órgãos de comunicação social.

O ex-Presidente norte-americano, candidato do Partido Republicano, defrontou Kamala Harris, candidata do Partido Democrata e atual vice-presidente dos Estados Unidos da América.