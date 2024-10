Biden critica apoiantes de Trump e provoca polémica na campanha

O Presidente dos EUA, Joe Biden, criticou na terça-feira apoiantes de Donald Trump, ao reagir a um discurso do comício do candidato presidencial republicano, neste fim de semana, com referências racistas, mas provocou nova polémica.

Numa teleconferência organizada pelo grupo de defesa hispânico Voto Latino, Biden respondeu a um comediante no comício de Trump no pavilhão do Madison Square Garden, em Nova Iorque, onde este classificou Porto Rico como uma "ilha flutuante de lixo".

"No outro dia, um orador no comício dele chamou a Porto Rico uma ilha flutuante de lixo. Bem, deixem-me dizer uma coisa, eu não conheço esse Porto Rico. O Porto Rico de onde venho - no meu estado natal, Delaware - são pessoas boas, decentes e honradas", disse Biden.

O Presidente acrescentou de seguida: "O único lixo que vejo a circular por aí são os seus apoiantes. A sua diabolização dos latinos é injusta e antiamericana. É totalmente contrário a tudo o que fizemos, a tudo o que fomos".

O porta-voz da Casa Branca, Andrew Bates, já reagiu à polémica que esta declaração do Presidente provocou, argumentando que Biden "se referiu à retórica odiosa no comício no Madison Square Garden como 'lixo'".

Perante a dimensão que a polémica ganhou nas últimas horas, Biden recorreu às redes sociais para esclarecer pessoalmente o que disse.

"Referi-me à retórica odiosa sobre Porto Rico vomitada pelo apoiante de Trump no seu comício no Madison Square Garden como lixo - que é a única palavra que consigo pensar para a descrever", explicou Biden na rede social X.

"A sua demonização dos latinos é pouco escrupulosa. Foi só isso que eu quis dizer. Os comentários nesse comício não refletem quem somos como nação", acrescentou Biden.

Ao referir-se aos apoiantes de Trump como "lixo", o tom de Biden desalinhou afastou-se da mensagem que a candidata democrata Kamala Harris, sua vice-presidente, está a tentar apresentar, procurando apelar a uma ampla base de apoio, incluindo eleitores republicanos insatisfeitos.

Pouco depois dos comentários de Biden, Harris, num comício em Washington, prometeu de novo ser uma Presidente que uniria o país.

"Prometo ser uma Presidente para todos os americanos", disse Harris.

Também o candidato democrata a vice-presidente, o governador do Minnesota, Tim Walz, veio dizer que a mensagem de unidade da campanha não foi prejudicada pelas palavras de Biden.

Num programa televisivo, Walz defendeu que o Presidente "deixou muito claro que está a falar sobre a retórica".

Walz acrescentou, num outro programa televisivo, que ele e Harris "deixaram absolutamente claro que querem que todos façam parte deste país".

"A retórica divisiva de Donald Trump é o que tem de acabar", concluiu Walz.

Os republicanos têm aproveitado politicamente a polémica à volta das palavras de Biden.

Num comício republicano na Pensilvânia, o senador Marco Rubio, reagiu com fortes críticas ao Presidente.

"Joe Biden afirmou que os nossos apoiantes, os nossos patriotas, são lixo. Ele está a falar sobre os americanos comuns que amam o seu país", criticou Rubio.

A porta-voz da campanha de Trump, Karoline Leavitt, voltou a insistir neste ângulo de ataque político ao Presidente democrata.

"Não há como distorcer: Joe Biden e Kamala Harris não odeiam apenas o Presidente Trump, mas também desprezam as dezenas de milhões de americanos que o apoiam".

E até mesmo alguns democratas proeminentes começaram a distanciar-se dos comentários de Biden.

Em declarações à estação televisiva CNN, o governador democrata da Pensilvânia, Josh Shapiro, disse que "nunca insultaria o bom povo da Pensilvânia ou qualquer americano, mesmo que escolhessem apoiar um candidato de outra cor política".