União dos Sindicatos da Madeira reunida em congresso elege coordenador e Conselho Regional

A USAM - União dos Sindicatos da Madeira reúne-se este sábado, 9 de Novembro, no seu XIII Congresso. O encontro sob o lema 'Combater a Exploração! Garantir Direitos! Reivindicar! Lutar e Conquistar' terá lugar no auditório do Sindicato dos Professores da Madeira, entre as 9h30 e as 17h30.

Durante o encontro, a USAM irá eleger o seu novo Conselho Regional, o seu Secretariado e o seu coordenador, para o quadriénio, 2024-2028.