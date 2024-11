União de Leiria vence Leixões com golo de Juan Muñoz

A União de Leiria venceu hoje o Leixões por 1-0, em jogo da 10.ª jornada da II Liga de futebol, disputado no Estádio Municipal dr. Magalhães Pessoa, decidido a favor da equipa da casa com um golo de Juan Muñoz.

O Leixões, que entrou em campo na quarta posição no campeonato, sentiu sempre dificuldades frente ao 15.º classificado, tanto para entrar na defesa contrária, como para travar a iniciativa dos leirienses.

A União de Leiria, que ainda não tinha ganho em casa para o campeonato e vinha de uma série de três derrotas consecutivas na II Liga - mas também de afastar o Nacional da Taça de Portugal -, mostrou-se bem diferente, para melhor.

Bem organizada e concentrada, a equipa de Filipe Cândido foi recompensada com o golo na primeira oportunidade que construiu, aos 13 minutos: Habib Sylla cruzou à vontade na direita, solicitando Juan Muñoz para 1-0, num cabeceamento colocado.

A desvantagem atordoou ainda mais o Leixões, que se mostrou pouco prático a sair para o ataque e desastrado nas poucas ocasiões de que dispôs para rematar.

Pelo contrário, a União de Leiria podia ter chegado ao intervalo com uma vantagem bem mais confortável, não fosse Jair Matheus desperdiçar duas boas oportunidades, Christopher ter rematado por cima numa outra e Marc Baró ter atirado a um dos postes.

A segunda parte revelou um Leixões com mais posse de bola, mas igualmente sem ideias. O melhor que a equipa de Carlos Fangueiro conseguiu foi um cabeceamento ao poste, por Valente, aos 57 minutos, mas a União de Leiria manteve-se mais perigosa, explorando bem o contra-ataque.

Os visitantes acabaram o jogo com três avançados, mas de pouco adiantou: a pressão final do Leixões não apareceu e a União de Leiria segurou a vitória com tranquilidade.

Jogo disputado no Estádio Municipal dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

União de Leiria - Leixões, 1-0.

Ao intervalo: 1-0

Marcador:

1-0, Juan Muñoz, 13 minutos.

Equipas:

- União de Leiria: Kieszek, Marco Baixinho, Victor Rofino, Tiago Ferreira, Habib Sylla, Djé D'avilla, Marc Baró (Kaká, 72), Jair Matheus (Jordan van der Gaag, 64, Alisson, 72), Ryan Guilherme, Christopher (Singh, 81) e Juan Muñoz (Daniel dos Anjos, 81).

(Suplentes: Fábio Ferreira, Jordan van der Gaag, Kaká, Diogo Amado, João Resende, Alisson, Singh, Monteiro e Daniel dos Anjos).

Treinador: Filipe Cândido.

- Leixões: Daniel Figueira, Jean Filipe (Regis, 46), Hugo Basto, Rafael Sousa, Henrique, Simões (Paulité, 71), Paulo Alves, Fabinho (Alhassan, 62), Valente, Werton (Rodrigo Martins, 62) e Rafael Martins (João Oliveira, 46).

(Suplentes: Igor Stefanovic, Rafael Vieira, Paulité, Zag, Simão, Alhassan, João Oliveira, Rodrigo Martins e Regis).

Treinador: Carlos Fangueiro.

Árbitro: Hélder Malheiro (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Fabinho (10), Hugo Basto (32), Rafael Martins (45+01), Werton (50), Habib Sylla (52), Marc Baró (54), Jair Matheus (58), Marco Baixinho (77), Ryan Guilherme (82) e Rodrigo Martins (85).

Assistência: 4.615 espetadores.