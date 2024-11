Bombeiros de Santana "mais bem apetrechados" através das verbas do Orçamento Participativo

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, visitou esta quarta-feira, 6 de Novembro, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Santana, no âmbito da 2.ª edição do Orçamento Participativo da Região.

A proposta apresentada pelos Bombeiros Voluntários de Santana foi vencedora no OPRAM, conquistando a atribuição de 48.100 euros. Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros de Santana, Paulo Leme, a verba “permitiu apetrechar o Corpo de Bombeiros com equipamentos de apoio às operações, nomeadamente materiais de desencarceramento, salvamento em grande ângulo, entre outros materiais que vão permitir melhorar a ação dos bombeiros no socorro e na proteção das pessoas e dos seus bens”.

O comandante destaca que o financiamento ao abrigo do OPRAM “permitiu renovar o equipamento informático e de comunicações que já apresentava algum desgaste”.

"Estamos também mais bem apetrechados para o desempenho das nossas funções internas e tudo isto só foi possível com o voto das pessoas”, acrescentou, agradecendo a todos aqueles que votaram e acreditaram no projecto.